‘Laat het woord prinses maar weg.’ Woorden van, ik benoem haar toch, prinses Irene. Haar tachtigste verjaardag is voor haar niet echt belangrijk, voor ons wel. En vooral een prachtige aanleiding om haar een erepodium in Vorsten te geven. Onze redacteur Karlijn had nog voor de verjaardag van Irene een, naar mijn mening, fantastisch gesprek met haar. Persoonlijke verhalen over haar kinderen, kleinkinderen, over de conditie van haar zusje Christina, en zelfs de rimpels van prinses Beatrix komen ter sprake. Natuurlijk kunnen de thema’s natuur en duurzaamheid niet ontbreken.

Die thema’s spelen een cruciale rol in het leven van Irene, maar ook in het leven van Karlijn. Zij is een jonge dertiger, de geïnterviewde een gezonde tachtiger, en ondanks het leeftijdsverschil van bijna vijftig jaar begrijpt Karlijn de missie van Irene natuurlijker dan de generatie die aanvankelijk hoonde om de ‘bomen knuffelende Oranje’. Voor Karlijn is de boodschap van Irene zelfs vanzelfsprekend. Dat wordt ook ondervonden door de prinses. ‘Er is een enorme verandering gaande. Vooral bij jonge mensen van uw leeftijd en iets jonger is het eigenlijk vanzelfsprekend dat ze deel uitmaken van de natuur en dat ze daardoor andere keuzes gaan maken en een andere levensstijl gaan ontwikkelen.’

Tekst gaat verder onder de foto

Dat zie ik dagelijks. Karlijn zoekt actief de natuur op in haar weekenden, knaagt biologische salades die zij vervoert in herbruikbare bakjes en reist uitsluitend met de trein. Bovendien heeft ze de redactie groener gemaakt met verschillende planten en koesteren we inmiddels de stekjes die we met liefde groot brengen. Ik ben trots op het feit dat de prinses zo veel tijd heeft vrijgemaakt voor Vorsten en ik ben trots op Karlijn die er met zichtbaar plezier zo’n leuk verhaal van heeft gemaakt. En ik wil op deze plek de prinses hartelijk danken voor die vertederende privéfoto’s die zij exclusief deelt met Vorsten en dus met u.

Irene is vanzelfsprekend ook ons covermodel. Namens de redactie van Vorsten, en als ik zo vrij mag zijn ook namens de lezers van Vorsten, wil ik vanaf hier Irene alsnog feliciteren en wens haar nog vele jaren in gezondheid en geluk.

