Er komt geen instructie om de vlag halfstok te hangen vanwege het overlijden van prinses Christina. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Bij speciale gebeurtenissen in het Koninklijk Huis – zoals geboorte, huwelijk of overlijden – kan een bijzondere vlaginstructie worden afgekondigd. Christina was geen lid meer van het Koninklijk Huis en verdween uit de lijn van troonopvolging, doordat ze geen toestemming vroeg aan het parlement voor haar huwelijk met de van oorsprong Cubaanse Jorge Guillermo.