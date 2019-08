Het Japanse kroonprinselijk paar is vrijdag samen met zoon Hisahito vertrokken voor hun tiendaagse reis naar Bhutan. Voor de 12-jarige zoon, die schoolvakantie heeft, is het de eerste buitenlandse trip.

Kroonprins Akishino reist in een ander vliegtuig dan zijn vrouw Kiko en hun zoon, een voorzorgsmaatregel die ook in andere landen wordt genomen. Het drietal reist via Thailand en arriveert zaterdag in Bhutan.

Op hun eerste dagen staat er vooralsnog niets op het programma. Maandag worden ze in de hoofdstad Thimphu verwacht voor een lunch met koning Jigme Khesar Wangchuk. De dag erna wonen ze een boogschuttersevenement, de nationale sport van het land, bij. De rest van de reis staan er bezoeken aan tempels en musea op de agenda.

Prinses Mako, de oudste dochter van Akishino en Kiko, bracht in 2017 al een bezoek aan Bhutan.