De Deense koningin Margrethe heeft vrijdag vakantiegroeten verstuurd vanuit het Château de Cayx, in het zuiden van Frankrijk, waar ze sinds vorige week verblijft. Op sociale media werd een foto geplaatst van de koningin en een van haar teckels op het wijngoed.

Het Deense hof gaf ook een toelichting bij de opname. Dit jaar is het namelijk 45 jaar geleden dat Margrethe en haar man prins Henrik het wijnkasteel kochten. Ze hadden tijdens een vakantie in het naburige Le Cayrou gehoord dat het kasteel te koop stond, waarna snel tot aankoop werd besloten. Het chateau ligt namelijk maar 15 kilometer van het ouderlijk huis van Henrik, die voor zijn huwelijk met de toenmalige Deense kroonprinses in 1967 een Frans diplomaat was.

Henrik was verrukt over de locatie. “We zijn in korte tijd daarom de gelukkige eigenaars geworden van een prachtig klein wijnkasteel in een van de mooiste gebieden van Frankrijk, dicht bij mijn familie”, schreef hij daarover in 2004. Margrethe en Henrik brachten er daarna elke zomer enkele weken door en Henrik ging ook in andere perioden wel naar het kasteel. De wijn die er werd geproduceerd werd in Denemarken verkocht.

Na het overlijden van de prins in 2018 heeft koningin Margethe de traditie voortgezet en ook haar kinderen komen er graag.