De NPO besteedt vrijdag aandacht aan het overlijden van prinses Christina. Op NPO 1 wordt na het NOS Journaal van 20.00 uur een biografie van de jongste zus van prinses Beatrix uitgezonden, laat een woordvoerder van de NPO weten aan BuzzE.

Ook in de journaals gaat het over Christina. Deze zullen dan ook wat langer duren. Vooralsnog zijn de biografie en de extra aandacht in de nieuwsuitzendingen de enige aanpassingen in de programmering van de NPO.

De prinses overleed vrijdagochtend op 72-jarige leeftijd. Christina leed al enige tijd aan botkanker.