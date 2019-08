De koninklijke familie kan volgende week in de Koepel van Fagel afscheid nemen van de vrijdag overleden prinses Christina. Het gebouw ligt op het terrein van Paleis Noordeinde, naast het park en tussen het Koninklijk Huisarchief en de Koninklijke Stallen. Prinses Christina, die de laatste jaren in Italië woonde, had boven het hoofdgebouw van de stallen een eigen appartement. Ze wordt donderdag in besloten kring gecremeerd.

Het is voor de tweede keer dat het gebouw wordt gebruikt om afscheid te nemen van een overledene. Koningin Beatrix stelde het gebouw in augustus 2010 beschikbaar aan haar neven en nichten na het overlijden van prins Carlos Hugo, ex-man van haar zus prinses Irene en vader van de prinsen Carlos en Jaime en de prinsessen Margarita en Carolina de Bourbon de Parme. Vanuit Den Haag werd de kist met stoffelijk overschot daarna overgebracht naar Italië, waar de prins uiteindelijk begraven werd in Parma.

De Koepel van Fagel is een overblijfsel van de woning van de vroegere buren van de koninklijke familie, de regentenfamilie Fagel die vijf generaties lang de griffiers leverde van de Staten-Generaal. In de Koepel was een omvangrijke boekenverzameling ondergebracht, die in 1802 vanwege geldzorgen noodgedwongen verkocht werd aan Trinity College in Dublin.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten de universiteitsbibliotheek in juni tijdens hun staatsbezoek aan Ierland, en bekeken toen ook de Fagel-collectie. De Koepel, met prachtig interieur van de architect Daniel Marot, kwam in 1855 in het bezit van het Koninklijk Huis.