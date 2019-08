De organisatie van het jaarlijkse Prinses Christina Concours zegt op de eigen site “met groot verdriet” kennis te hebben genomen van het overlijden van de prinses. “Als naamgeefster en uitgesproken ambassadeur van ons concours hebben wij de prinses in de afgelopen 30 jaar leren kennen als een warm en betrokken liefhebber van klassieke muziek.”

Prinses Christina had grote belangstelling voor jong muzikaal talent, aldus de organisatie. “Zij sprak graag na afloop van de finales met de prijswinnaars en nodigde velen van hen jaarlijks uit voor een intiem optreden bij haar thuis in Italië.”

Eén van de prijswinnaars was zangeres Roza Herwig: “Ik herinner me over ons contact vooral hoe open, hartelijk en geïnteresseerd ze was. Prinses Christina zorgde ervoor dat het ons aan niks ontbrak en luisterde enthousiast terwijl we repeteerden. Ze had me gevraagd een Italiaans lied te zingen. Ik koos voor het lied ‘Volare’, dat Prinses Christina tijdens de repetitie tot mijn verbazing mee begon te zingen. Het plezier van dit swingende duet zal ik nooit vergeten.”