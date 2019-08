Prinses Christina’s leven in foto’s

Prinses Christina is vrijdagochtend op Paleis Noordeinde in Den Haag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Christina leed al enige jaren aan botkanker. Donderdag 22 augustus vindt haar crematie plaats in besloten kring.

Diep geraakt

Willem-Alexander, Máxima en Beatrix zijn diep geraakt door het overlijden van prinses Christina: ‘Christina was een markante persoonlijkheid met een warm hart. Met haar muzikale gedrevenheid en talent wist zij velen te beroeren. Wij koesteren de vele mooie herinneringen aan haar.’