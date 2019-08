Een boeket bloemen en een aan het hek bevestigde mededeling over het afgelasten van de zomeropenstelling waren zaterdag bij Paleis Noordeinde de enige uiterlijke kenmerken van het overlijden van prinses Christina een dag eerder. Wel bleven veel mensen even staan om de boodschap te lezen en foto’s te maken van de bloemen.

Volgens de ijscoman voor het paleis stonden er geregeld ook teleurgestelde kaarthouders voor het gesloten hek, inclusief een buitenlandse familie die de vakantie zo had gepland dat zaterdag zowel de stallen als het paleis bezocht konden worden. Vanwege het overlijden en de voorbereidingen op het afscheid was de zomeropenstelling afgelast, maar dat kregen sommigen pas mee toen ze voor de deur stonden.

Bij de zijingang van de dus eveneens gesloten Koninklijke Stallen is het hek afgeschermd om inkijk van nieuwsgierigen te verhinderen. Van daaruit namelijk is er ook zicht op de Koepel van Fagel, waar volgende week afscheid wordt genomen van de prinses die boven de Stallen een eigen appartement had.

De paleistuin is eveneens gesloten, tot verdriet van buurtbewoners die er graag wandelen of spelen. De tuin biedt echter nog beter zicht op de Koepel, die ooit onderdeel vormde van de omvangrijke woning van de regentenfamilie Fagel, ooit buren van de koninklijke familie. In 1855 kwam de Koepel, een op het oog eenvoudig gebouw dat van binnen echter rijkelijk is gedecoreerd, in het bezit van de Oranjes.