De Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw kroonprinses Kiko en zoontje prins Hisahito zijn zaterdag met veel ceremonieel onthaald op het vliegveld van Paro in het westen van Bhutan.

Hoewel het eigenlijk gaat om een tiendaagse privévakantie, op uitnodiging van koning Jigme Khesar, was de rode loper uitgerold en had de koning maar liefst drie prinsessen naar het vliegveld gestuurd om de Japanse keizerlijke bezoekers af te halen.

De kroonprins was donderdag apart van zijn vrouw en zoontje uit Tokio vertrokken omdat het keizerhuis geen risico wilde nemen met de toekomstige troonsopvolging. Akishino, ook Fumihito genoemd, is eerste in de rangorde en Hisahito (12) tweede. Het gezelschap arriveerde desondanks wel vrijwel gelijk in Bhutan.

Tijdens de vakantie hebben de Japanse bezoekers een ontmoeting met koning Jigme Khesar en diens gezin. Verder staan er veel culturele uitstapjes op het programma.