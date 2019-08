De organisatie van het jaarlijkse Prinses Christina Concours heeft via een overlijdensadvertentie in De Telegraaf de vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden prinses herdacht.

De organisatie zegt dankbaar te zijn voor alles wat Christina de afgelopen dertig jaar voor het concours en de jonge musici heeft betekend. “Zij was altijd geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen binnen de organisatie en had veel aandacht en een warm hart voor de laureaten. Door de jaren zijn verschillende laureaten door de Prinses uitgenodigd om concerten te geven in haar huis in Italië.”

Christina was lid van het Comité van Aanbeveling van het naar haar vernoemde Prinses Christina Concours. Het concours wil kinderen in Nederland kennis laten maken met muziek en hen stimuleren hun talenten te ontwikkelen.