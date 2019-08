De NOS heeft voor de herhaling van de uitzending van de documentaire over de vrijdag overleden prinses Christina de technische problemen kunnen verhelpen. Tijdens de oorspronkelijke uitzending ging het scherm een aantal malen op zwart, hetgeen op sociale media tot boze, verontwaardigde en teleurgestelde reacties van kijkers leidde. Het werd ‘respectloos’ gevonden.

Tijdens de uitzending op NPO1 zelf kon niet worden ingegrepen en was ook niet meteen duidelijk wat er was misgegaan. Bij het eerder afspelen van het televisieportret dat was gemaakt over de prinses, waren de problemen niet opgetreden. Een korte evaluatie wees echter uit wat er was gebeurd – het was inderdaad een technisch euvel – zodat de documentaire kon worden hersteld voor de uitzending na middernacht.

De ruim 400.000 kijkers die toen inschakelden kregen dus een probleemloze versie van het portret van Christina te zien. In totaal werd het programma daarmee door 1,4 miljoen mensen bekeken.