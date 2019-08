Zo mooi zijn robijnen: Martijn Akkerman vertelt.

In de collectie juwelen van de Oranjes bevinden zich twee parures met robijnen. Naast de zogenoemde pauwenstaart-parure gaat het om de prachtige parure met robijnen en diamanten die in 1889 door de Parijse juwelier Mellerio werd vervaardigd voor koningin Emma. Koningin Máxima draagt regelmatig onderdelen uit deze parure. Zo pakte ze uit met de belangrijkste onderdelen tijdens het huwelijk van prins Carl Philip van Zweden (foto onder).

Het Zweedse koningshuis bezit het Edward VII-robijndiadeem, een geschenk van de Britse koning Edward VII en koningin Alexandra aan hun nicht prinses Margaret van Connaught, toen ze in 1905 trouwde met prins Gustaf Adolf van Zweden. Koningin Silvia draagt dit verfijnde juweel slechts zelden.

De robijnparure van het Deense koningshuis, sinds haar huwelijk gedragen door kroonprinses Mary, vindt zijn oorsprong in de Napoleontische tijd. Tijdens de kroning van keizer Napoleon werden deze juwelen gedragen door Désirée Clary, de vrouw van Jean-Baptiste Bernadotte. Het echtpaar zou later koning en koningin van Zweden worden. Door het huwelijk van prinses Ingrid van Zweden met kroonprins Frederik van Denemarken in 1935 werd de parure Deens bezit. Kroonprins Frederik erfde de parure van zijn grootmoeder voor zijn toekomstige echtgenote, waardoor Mary de juwelen in de kleuren van de Deense vlag nu regelmatig kan dragen.

Spanje kent een parure met robijnen, afkomstig van de Parijse juwelier Van Cleef & Arpels, een huwelijksgeschenk van de Griekse reder Niarchos voor de geboren Griekse prinses Sofía. De Spaanse koningin heeft de juwelen hoogst zelden gedragen, al kan het diadeem op twee manieren gedragen worden: met een enkele rij robijnen of twee.

Het Britse vorstenhuis bezit diverse juwelen bezet met robijnen. In de eerste plaats het diadeem dat koningin Elizabeth in 1973 liet maken door hofjuwelier Garrard, met diamanten uit een afgedankt diadeem en de 96 robijnen die ze als huwelijksgeschenk in 1947 kreeg van de bevolking van Birma. De Birmanen geloven dat er 96 ziektes zijn die het lichaam kunnen aanvallen en ook dat robijnen een bescherming vormen tegen deze ziektes. Het diadeem beschermt door deze gedachte de koningin dus tegen alle ziektes en kwaad in de wereld.

Daarnaast is er het Indiase robijndiadeem, onderdeel van een complete parure, in 1853 ontworpen door prins Albert en vervaardigd door juwelier Garrard. Oorspronkelijk was het diadeem bezet met opalen, de lievelingsstenen van Victoria en Albert, maar na Victoria’s dood werden ze vervangen door robijnen, in opdracht van koningin Alexandra. Zij kon het hardnekkige bijgeloof dat de opaal ongeluk zou brengen maar niet loslaten. Hoewel deze juwelen door Victoria werden vermaakt aan de Kroon, werden ze uiteindelijk door koningin Elizabeth de koningin-moeder tot haar dood in 2002 min of meer als persoonlijk bezit beschouwd en gedragen. Sindsdien wordt ook koningin Elizabeth II ermee gesignaleerd.

Omdat rood ook de kleur van de liefde is, worden robijnen regelmatig in verlovingsringen verwerkt. Recente voorbeelden zijn onder anderen prinses Margaret, prinses Anne en Sarah Ferguson. Ook kroonprinses Mary van Denemarken kreeg een verlovingsring met robijn, evenals haar schoonzus prinses Marie. Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen en koningin Mathilde van België hebben eveneens een verlovingsring met robijnen.