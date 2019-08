Koeweit meldt dat gezondheid emir Sabah (90) in orde is

De gezondheid van de emir van Koeweit, sjeik Sabah, is in orde. Dat meldt zondag Kuna, het staatspersbureau van de oliestaat. “De emir heeft medisch onderzoek ondergaan en is nu in goede conditie”, aldus minister Mohammad Dhaifallah Sharar.

Het bericht kwam als een verrassing omdat niet eerder was gezegd dat de inmiddels negentigjarige heerser gezondheidsproblemen had. Dat werd echter eerder zondag indirect verklapt door de bezoekende minister van Buitenlandse Zaken van Iran. “Ik bid voor een spoedig herstel van emir”, twitterde Mohammad Javad Zarif vanuit Koeweit.

Hij gaf geen nadere toelichting en zowel in Iran als in Koeweit bleef het stil tot de verklaring die door het persbureau werd verspreid. De hoogbejaarde sjeik Sabah Al-Ahmad Al-Sabah regeert Koeweit sinds 2006 en geldt als gematigd, zeker in vergelijking met de leiders van buurland Saudi-Arabië.

De emir probeert bijvoorbeeld te bemiddelen in de ruzie die Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten hebben met Qatar, en ook staat hij minder vijandig tegenover Iran dan die drie andere Golf-staten.