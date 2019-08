Koning Jigme Khesar van Bhutan heeft de bezoekende Indiase premier Narendra Modi zondag een feestelijke lunch aangeboden in de Grote Kuenray, of hal, van het koninklijk paleis en kloosterburcht Taschichhod dzong.

Modi is voor een tweedaags bezoek in het buurland, zijn eerste visite sinds zijn herverkiezing eerder dit jaar en de tweede sinds hij in 2014 premier werd. De koning had Modi zaterdag na diens aankomst in de hoofdstad Thimphu ook al ontvangen. India wil de betrekkingen met Bhutan graag versterken en daarbij ook rivaal China buiten de deur houden.

Honderden scholieren uit Thimphu verwelkomden de premier in het paleis met een speciaal lied, waarop ze weken hadden geoefend. Studenten, gekleed in traditionele dracht uit verschillende delen van het Himalaya-koninkrijk, voerden dansen uit voor Modi en de koninklijke familie.

Japanse kroonprinselijk paar

Behalve koning Jigme Khesar en koningin Jetsun Pema was ook koning Jigme Singye aanwezig, de vorige koning van Bhutan, samen met drie van zijn vier echtgenotes, de koninginnen Dorji, Tshering en Sangay.

De koning van Bhutan krijgt maandag opnieuw bijzonder bezoek. Dan ontvangt hij het Japanse kroonprinselijk paar, dat net als Modi zaterdag in Paro in Bhutan aankwam.