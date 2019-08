De koning en koningin van Maleisië, de Yang di-Pertuan Agong en Raja Permaisuri zoals hun titels in het Maleis luiden, zijn zondag voor een driedaags staatsbezoek aangekomen in Brunei. Het is hun eerste officiële reis sinds de installatie van de koning eind vorige maand. Daarbij was de sultan van Brunei ook aanwezig.

Op het vliegveld van Bandar Seri Begawan werd het koningspaar verwelkomd door kroonprins Billah en zijn echtgenote kroonprinses Sarah, die hen meteen meenamen naar het Istana Nurul Iman, het immense koninklijk paleis aan de rand van de hoofdstad. Daar wachtte sultan Hassanal Bolkiah met leden van zijn familie op de Maleisische bezoekers.

Het op het eiland Borneo gelegen kleine sultanaat Brunei (5700 km2, 400.000 inwoners) wordt aan landzijde geheel omsloten door de Maleisische deelstaat Sarawak. De sinds 1967 regerende sultan Hassanal is altijd nauw betrokken bij gebeurtenissen binnen de vorstelijke families van Maleisië. Zo was hij twee jaar geleden eregast op de bruiloft van prinses Aminah van de deelstaat Johor met de Nederlander Dennis Verbaas.