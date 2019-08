In de ‘Basilica Magistrale Constantiniana di Santa Maria della Steccata’ in het Italiaanse Parma wordt ook dit jaar de sterfdag van prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma herdacht. Ter nagedachtenis aan de hertog van Parma en Piacenza wordt ieder jaar een mis gelezen.

De prins, ex-man van prinses Irene, overleed op 18 augustus 2010 op 80-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Barcelona. De uitvaart vond plaats in de Parmezaanse basiliek, waar ook de laatste rustplaats van Carlos Hugo is.

De basiliek is de thuishaven van de Constantijnse ridderorde van Parma, een van de dynastieke orden van het koninklijke en hertogelijke huis Bourbon-Parma. Carlos Hugo stond destijds als titulair hertog van Parma en Piacenza aan het hoofd daarvan. Die functie is in 2010 overgenomen door zijn oudste zoon prins Carlos.