Veel mensen hebben zondag een bezoek gebracht aan de Stulpkerk in Lage Vuursche om het condoleanceregister voor de vrijdag overleden prinses Christina te tekenen. Volgens RTV Utrecht kwamen er tientallen op de kerk nabij kasteel Drakensteyn af.

De deuren stonden van 14.00 tot 16.00 uur open voor belangstellenden. Maandag is er nog een kans, als het condoleanceregister van 19.00 tot 20.00 uur klaarligt om te tekenen. In het gemeentehuis van Baarn is eveneens een register te vinden. Dat is vanaf maandag toegankelijk tijdens reguliere openingstijden.

Prinses Christina had een historische band met Baarn. Ze werd in 1947 geboren op Paleis Soestdijk, ging er naar school en het burgerlijk huwelijk met Jorge Guillermo in 1975 vond plaats in het gemeentehuis van Baarn, voorafgaande aan de kerkelijke inzegening van het huwelijk in de Domkerk in Utrecht.