Koeweit is er zondag plotseling aan herinnerd dat emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber (90) sterfelijk is. Het staatspersbureau kwam onverwacht met een verklaring dat zijn gezondheid “na een terugslag” weer in orde was. De mededeling werd wellicht uitgelokt door de bezoekende Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Die had eerder zondag op Twitter gezegd te bidden voor “spoedig herstel” van de sinds 2006 regerende emir van Koeweit.

Koeweit, waar kroonprins Nawaf (82) ook al op leeftijd is, is niet de enige Golf-monarchie met een hoogbejaarde vorst of een staatshoofd met gezondheidsproblemen. Koning Salman (83) van Saudi-Arabië heeft mede vanwege zijn leeftijd zijn optredens beperkt. Zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman (33) is in toenemende mate naar de buitenwereld het gezicht van het oliekoninkrijk.

Mocht ‘MBS’, zoals de kroonprins wel wordt aangeduid, inderdaad zijn vader opvolgen als koning dan krijgt Saudi-Arabië voor het eerst sinds het overlijden van koning Saud in 1953 weer een nieuwe generatie op de troon. De opvolgers van Saud waren tot nu toe steeds zijn zoons. Saud had bij verschillende echtgenotes naar verluidt 45 zoons en koning Salman is nummer 25. Of de rest van de zeer uitgebreide koninklijke familie ook akkoord gaat met een troonsbestijging van MBS is echter nog de vraag.

Gezondheidsproblemen

Wat dat betreft zal de aanstaande machtswisseling in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) geruisloos verlopen. President sjeik Khalifa bin Zayed (70), de emir van Abu Dhabi, regeert sinds hij in 2014 getroffen werd door een beroerte alleen nog in naam. In de praktijk heeft zijn halfbroer kroonprins sjeik Mohammed bin Zayed (58) het dagelijks bestuur in het emiraat en als de facto president van de Emiraten overgenomen. Bij overlijden van sjeik Khalifa hoeft die situatie alleen maar te worden geformaliseerd.

Moeilijker wordt het in de vierde Golfstaat waar de leider kampt met gezondheidsproblemen: Oman. Lokale media moesten eind vorige maand nog haastig op sociale media circulerende berichten tegenspreken over het overlijden van sultan Qaboos (78). ‘Fake nieuws’, was de boodschap, maar de sultan heeft zich de laatste jaren enkele keren maandenlang in het buitenland laten behandelen en is sindsdien nog maar een schim van zichzelf. Openbare optredens zijn er nauwelijks, maar het paleis zwijgt over zijn gezondheid.

Fitte leiders

Oman, dat een sleutelpositie bekleedt in de relaties van de Golfstaten met Iran, heeft geen kroonprins. Pas na het overlijden van de sinds 1970 regerende Qaboos moet zijn familie iemand aanwijzen. Komt het familieberaad er niet uit, dan ligt er een verzegelde brief klaar met daarin de voorkeur van de sultan.

De andere twee Golf-monarchieën hebben fitte leiders. Qatar zette in 2013 de jonge emir Tamim (39) op de troon en in Bahrein werkt koning Hamad (69) al jaren in nauwe samenwerking met zijn zoon kroonprins Salman (49).