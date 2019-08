Ingrid Alexandra, het oudste kind van de Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, is maandag begonnen aan een nieuw schooljaar. Dat deed ze in een nieuwe omgeving. Het komende jaar heeft ze les op Uranienborg, in de buurt van het paleis in Oslo.

De 15-jarige prinses, casual gekleed met een grote blauwe rugzak, ging op de eerste dag niet alleen naar school. Haar jarige moeder Mette-Marit, die maandag haar 46e verjaardag viert, liep met haar mee.

Voor de vakantie ging Ingrid Alexandra nog naar de internationale school in Bekkestua. Voor Noorse scholieren is het redelijk gebruikelijk om tussentijds van school te wisselen. De nieuwe school is onder meer gekozen vanwege de gunstige ligging vlakbij het paleis.

Volgend jaar zal de prinses weer een nieuwe school moeten uitzoeken, als Ingrid Alexandra begint aan het tweede deel van het middelbaar onderwijs.