Het koninklijk gezin van Bhutan heeft visite gekregen van het Japanse kroonprinselijk paar en hun zoontje prins Hisahito. Die zijn op uitnodiging van koning Jigme Khesar sinds afgelopen zaterdag voor een tiendaagse vakantie in het Himalaya-koninkrijk. Maandag stonden er een lunch en ontvangst in het koninklijk paleis annex kloosterburcht in Thimphu op het programma.

Voor de jonge prins Hisahito (12) is het zijn eerste buitenlandse reis. Zijn ouders hopen samen met de almachtige Keizerlijke Hofhouding dat de toekomstige keizer – hij is sinds mei tweede in de lijn van troonopvolging, na zijn vader – dat het prinsje zodoende leert om met andere ogen naar Japan te kijken. Het mysterieuze, landschappelijk mooie en boeddhistische Bhutan is daarbij een goed begin. Zijn zus prinses Mako was er twee jaar geleden eveneens en voor zijn ouders is het hun tweede bezoek.

Hisahito maakte in de Taschichho dzong kennis met de toekomstige koning van Bhutan, de driejarige ‘Gyalsey’ of ‘Drakenprins’ Jigme Namgyel. De eerste ontvangst was in de Gouden Troonzaal van het immense paleiscomplex, en daarna volgde het middageten in het Lingkana paleis. Tussendoor kregen fotografen de kans om foto’s te maken van het, op kroonprins Akishino na, in traditionele kleding gestoken gezelschap.

Het kroonprinselijk gezin maakt de komende dagen nog tal van culturele uitstapjes met Hisahito, die ook gaat proberen om boog te schieten: de nationale sport van Bhutan. Prins Willem-Alexander waagde bij zijn officiële bezoek aan het land in 2007 ook een poging.