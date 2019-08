Maleisisch koningspaar op museumbezoek in Brunei

Het Maleisische koningspaar heeft maandag op de tweede dag van hun staatsbezoek aan Brunei een bezoek gebracht aan het Koninklijk Museum van Regalia. Koning Abdullah en koningin Azizah kregen er een korte rondleiding.

In dit Muzium Alat Kebesaran Diraja in het centrum van Bandar Seri Begawan is onder meer de wagen te zien die werd gebruikt voor de viering van het zilveren regeringsjubileum van sultan Hassanal Bolkiah, talrijke gouden en zilveren ceremoniële wapens, kronen en andere parafernalia die deel uitmaakten van de kroningsceremonies en ceremoniële kostuums.

In een ander deel van het museum staan geschenken uitgestald die de sultan bij staatsbezoeken heeft ontvangen, net als talrijke buitenlandse hoge onderscheidingen. Daar kan na maandag weer een ridderorde bij.

De Yang di-Pertuan Agong (koning) van Maleisië, die zelf de hoogste orde van Brunei ontving, schonk bij de ontvangst in het koninklijk paleis van Brunei, de Maleisische ‘Orde van de Kroon van het Rijk’ aan Saleha, de vrouw van sultan Hassanal Bolkiah.