Prins Harry’s ex-vriendin Cressida Bonas is verloofd. Ze is ten huwelijk gevraagd door haar vriend Harry David Wentworth-Stanley. Op het Instagram-account van haar verloofde toont ze haar forse verlovingsring, waarbij de aanstaande bruidegom schrijft: “We gaan trouwen”.

De huwelijksaankondiging, gepost vanaf het Amerikaanse eiland Nantucket voor de kust van van Massachusetts, kan rekenen op een reeks felicitaties. Onder anderen James Middleton, de broer van Kate, feliciteert Cressida en Harry met hun verloving. “Zo prachtig”, schrijft James bij een aantal hartjes.

De 30-jarige Cressida, voormalig model en actrice, behoort nog steeds tot de vriendenkring van prins Harry. Ze was in mei vorig jaar bij zijn huwelijk met Meghan Markle. Cressida en prins Harry leerden elkaar kennen in 2012. Ze besloten hun relatie in 2014 te beëindigen.

Bonas kreeg daarna een relatie met haar nieuwe Harry. De twee waren volgens Britse tabloids ook al aan het daten voordat Cressida een relatie met prins Harry kreeg.