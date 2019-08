De eigenaar van een kleine pizzeria in het Franse Saint-Laurent-en-Beaumont (Isère), ongeveer 50 kilometer van Grenoble, keek zondagochtend even raar op. Voor zijn zaak stapten koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia uit Zweden uit een auto, bericht de krant Le Parisien.

“Een zwarte Ferrari reed de parkeerplaats op met twee andere auto’s met lijfwachten en politieagenten. Het was mijn zwager die er als eerste op wees dat de twee inzittenden van de Ferrari hem aan een koninklijk paar deden denken”, zegt de 83-jarige eigenaar Roger Tessaro van Casa Nostra, gelegen langs de route national 85.

David Buisson, de pizzamaker, zocht snel op internet en ontdekte op foto’s dat zijn klanten koning Carl Gustav en koningin Silvia van Zweden waren. Hij zegt: “De koningin ging eerst naar de wc. Twee lijfwachten hielden de ingang van de toiletten in de gaten. De koning bleef op de parkeerplaats om te bellen. De koningin vroeg toen om twee flessen water. Bevestigend dat zij de koningin van Zweden was.”

“En ze bestelde een pizza Margherita terwijl ik, gezien haar status, dacht dat ze liever een Royale zou nemen! De koningin was heel eenvoudig. Ze sprak een beetje Frans. Ze praatte met ons en kwam langs mijn oven om me haar pizza te zien maken. Omdat ze haast had, stapte ze terug in de Ferrari, bestuurd door de koning. Een butler legde een handdoek op haar schoot, zodat ze haar pizza kon eten tijdens het rijden. Ze vertrokken toen richting Grenoble.”