Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben opnieuw bijval gekregen van een bekende muzikant. Nadat eerst Elton John het voor het koninklijk paar opnam, spreekt nu zangeres Pink haar steun uit. Harry en Meghan liggen onder vuur omdat ze regelmatig het vliegtuig pakken, terwijl ze zich sterk inzetten voor het tegengaan van klimaatverandering.

“Ik ben blij dat mensen de hertog en hertogin van Sussex verdedigen”, schrijft de 39-jarige zangeres op Twitter. De kritiek richt zich volgens Pink vooral op Meghan. “De manier waarop mensen haar behandelen is de meest publieke vorm van pesterij die ik in lange tijd heb gezien. Het gaat alle perken te buiten. Kunnen we allemaal niet gewoon wat vriendelijker zijn? We moeten onze kinderen laten zien dat het cool is om aardig te zijn.”

De kritiek over het vlieggedrag van Harry en Meghan zwol aan na een bezoek aan een klimaatbijeenkomst, eind vorige maand. Ook maandag was het weer zover, toen de Britse tabloids er lucht van kregen dat de twee bij Elton John op bezoek waren geweest in Nice, opnieuw met een privévlucht.

Op uitnodiging

Elton John reageerde maandag op de kritiek. “Ik voel mij vreselijk vanwege de vervormde en hatelijke berichtgeving in de media”, schrijft de zanger in een serie berichten op Twitter. “Prins Harry’s moeder, prinses Diana, was een van mijn meest dierbare vrienden. Ik voel mij verplicht om Harry en zijn gezin te beschermen tegen de pers, die heeft bijgedragen aan de vroegtijdige dood van Diana.”

Elton zegt dat Harry en Meghan op zijn uitnodiging waren overgekomen. “Na een hectisch jaar met hard werk en toewijding aan goede doelen wilden David en ik het jonge gezin een privévakantie aanbieden in de veiligheid en rust van ons huis. Om ze te beschermen hebben we hun een privévlucht aangeboden.” De zanger zegt dat hij ervoor heeft gezorgd dat de vlucht CO2-neutraal was.