De Noorse koningin Sonja heeft dinsdagavond in de Oscarshall in Oslo een vocale masterclass bijgewoond waarin vier halve finalisten van de naar haar vernoemde Internationale Muziekwedstrijd Koningin Sonja onderricht kregen van de Koreaanse sopraan Sumi Jo.

De koningin, net terug van haar zomervakantie, had na afloop een ontmoeting met Sumi Jo, die ook jurylid is van het muziekconcours dat om de twee jaar wordt gehouden. Het doel van de wedstrijd is om jonge talenten te helpen met een toekomstige carrière. Het is ook een brug tussen de Noorse en internationale muziekwereld.

Koningin Sonja heeft deze week nog meer muziek op de agenda staan. Donderdag woont ze in de Oscarshall een concert bij van de Noorse sopraan Mari Eriksmoen en vrijdag is de koningin in het Operahuis bij de grote finale van de Muziekwedstrijd. Daar reikt ze zelf ook de prijzen uit, waaronder een door haar ondertekende grafische print.

Van de 304 deelnemers die zich hadden aangemeld voor de competitie staan er zes in de finale: twee sopranen uit China en Moldavië, drie baritons afkomstig uit Rusland, Polen en Duitsland en een tenor uit Duitsland.