Het koningspaar van Maleisië heeft dinsdag afscheid genomen van sultan Hassanal Bolkiah van Brunei en zijn vrouw Saleha. De Maleisische Yang di-Pertuan Agong, zoals de koninklijke titel in het Maleis luidt, sultan Abdullah en ‘Raja Permaisuri Agong’ Azizah waren zondag in het buurland aangekomen voor een driedaags staatsbezoek, hun eerste sinds de installatie van de koning eind juli.

Dat Brunei de eerste bestemming was van de nieuwe koning was geen verrassing gezien de nauwe banden tussen beide landen en de betrekkingen tussen de sultan van Brunei en de vorstelijke families in Maleisië.

Abdullah was na zijn verkiezing tot koning eind januari al meteen langs gegaan in Bandar Seri Begawan. Op zijn beurt was sultan Hassanal eind juli in Kuala Lumpur aanwezig bij de installatie, als enige buitenlandse gast naast de kroonprins van Abu Dhabi, een oude studievriend van de nieuwe koning.

Het staatsbezoek kende een licht programma, met gesprekken over en weer en een paar culturele en sociaal getinte uitstapjes van het Maleisische koningspaar. Koningin Azizah doorbrak daarbij het altijd wat stijve protocol door bij een visite aan de meisjesscouts vrolijk mee te dansen, en elders bij een kookdemonstratie ook de kooklepel ter hand te nemen.