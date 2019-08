Oranjes rond kist prinses Christina in Koepel van Fagel

De kist met het stoffelijk overschot van prinses Christina is dinsdagmorgen overgebracht naar de Koepel van Fagel. Daar is een zogenoemde chapelle ardente, een rouwkapel, ingericht.

De houten kist is bedekt met zonnebloemen, die ook elders in de ruimte zijn opgesteld. Rond de baar staan vijf kransen van witte rozen, namens de verschillende takken van de koninklijke familie. De prominentste plek is voor de krans van de drie kinderen van prinses Christina en haar vijf kleinkinderen, Isabel, Julian, Kai, Numa en Aida.

De drie zussen, de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet, hebben na de overbrenging van de kist samen met Pieter van Vollenhoven en de kinderen van Christina de rouwkapel bezocht. De Koepel van Fagel ligt op het terrein van paleis Noordeinde, tussen de Koninklijke Stallen en het Koninklijk Huisarchief en is in 2010 ook gebruikt voor het afscheid van prins Carlos Hugo, ex-echtgenoot van prinses Irene.

De afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd overleden prinses Christina wordt donderdag gecremeerd. Het stoffelijk overschot wordt dan vanaf Noordeinde overgebracht naar een crematorium.