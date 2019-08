Emir sjeik Sabah (90) van Koeweit wordt overstelpt met telefoontjes en wensen voor beterschap. Dat meldt de Kuwait Times woensdag, op basis van berichten van het staatspersbureau KUNA en het paleis.

De hoogbejaarde emir heeft het afgelopen weekeinde een “terugslag” gehad, aldus een eerdere verklaring. Wat die tegenslag inhield en wat de emir is overkomen, is niet gemeld. Dat er iets aan de hand was, bleek uit een tweet van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken die zei te “bidden voor spoedig herstel van de emir”.

Daarop volgde een mededeling van de minister van Hofzaken, waarin werd gezegd dat de emir na medisch onderzoek weer gezond was verklaard. Daarna stroomden de steunbetuigingen en goede wensen binnen. Koning Salman van Saudi-Arabië belde op, evenals koning Abdullah van Jordanië en dinsdag ook emir Tamim van Qatar. Iedereen wenste de emir een ‘lang leven en spoedig herstel’.

Kroonprins sjeik Nawaf stuurde een brief naar het paleis met gelukwensen voor “het herstel na de recente gezondheidsproblemen”. Nawaf (82) hoopte dat de emir nog lang mag regeren “voor het welzijn van de bevolking en de natie”. De emir heeft inmiddels een bedankbriefje teruggestuurd, aldus de Kuwait Times.