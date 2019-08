De gemeente Baarn sluit donderdag het condoleanceregister voor prinses Christina. Belangstellenden kunnen tot 10.30 uur in het gemeentehuis hun persoonlijke boodschap hierin kwijt. De gemeente draagt dit condoleanceregister, samen met een register dat zondag en maandag in de Stulpkerk heeft gelegen, op een later moment over aan de koninklijke familie.

Het condoleanceregister in het gemeentehuis is twintig keer getekend, in het exemplaar in de kerk staan tussen de honderd en honderdvijftig teksten.

De registers in Baarn staan los van de digitale initiatieven. De koninklijke familie heeft zelf een condoleanceregister geopend op gedenken.nl, dat massaal wordt ondertekend. Ook op condoleance.nl kunnen mensen hun steunbetuigingen zetten.

Prinses Christina wordt donderdag in besloten kring gecremeerd.