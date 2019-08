Het Deense hof heeft woensdag terughoudend gereageerd op het onverwachte nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn staatsbezoek aan koningin Margrethe in de ijskast heeft gezet. “Het komt als een verrassing. Meer hebben we niet te zeggen over deze zaak”, aldus een woordvoerster van het hof koeltjes tegen de publieke omroep DR.

Trump heeft met zijn afzegging alle conventies met voeten getreden. Allereerst door Twitter te gebruiken om te melden dat hij op 2 en 3 september niet naar Denemarken zou komen. Daarnaast door de schuld daarvan te leggen bij de Deense premier Mette Frederiksen. Die had eerder deze week klip en klaar gezegd dat Groenland niet te koop is en dat daarover dus ook niet met de Amerikaanse president gesproken hoefde te worden. Los nog van het feit dat de Groenlanders daar zelf over gingen.

Dat was, zo bleek uit de tweet, tegen het zere been van Trump, die de afgelopen dagen had laten weten geïnteresseerd te zijn in het aankopen van het autonome Groenland. Een verdere ontmoeting met Frederiksen had geen zin, liet hij weten. Dat hij niet door Frederiksen maar door koningin Margrethe was uitgenodigd, ontschoot de president. Het Witte Huis moest later bevestigen dat het staatsbezoek van de baan was, niet alleen het gesprek met de premier.

“Hij is een kind”, reageerde de vorige Amerikaanse ambassadeur in Denemarken, Rufus Gifford boos op sociale media. “Hij vroeg om een uitnodiging van de koningin voor een staatsbezoek. Zij nodigde hem uit. Hij accepteerde. Ze bereiden zich al weken voor op zijn komst, maar dan wijzen de Denen en Groenlanders zijn ijdelheidsproject af en beledigt hij het hele Koninkrijk.”