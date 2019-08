De Deense koningin Margrethe heeft niet lang gewacht om haar agenda om te gooien nadat de Amerikaanse president Donald Trump afgelopen nacht had bekendgemaakt zijn staatsbezoek aan Denemarken af te zeggen. Het hof hield zich in een officiële reactie op de vlakte, maar op de agenda van de koningin verscheen meteen een “openbare audiëntie” op 2 september in Christiansborg Slot. Dat was de eerste dag dat Trump in Kopenhagen zou zijn.

Koningin Margethe houdt er niet van om haar tijd te verdoen, aldus het weekblad Billed Bladet dat woensdag de wijziging in het koninklijke programma opmerkte. De vorstin zou de tweede dag van het Amerikaanse bezoek niet meemaken vanwege een al eerder geplande reis naar de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, waar een belangrijke Deense minderheid woont.

Het afzeggen van het staatsbezoek leidde woensdag tot verontwaardigde reacties in Kopenhagen. De Deense regering hield zich in navolging van het paleis op de vlakte maar politieke leiders in het parlement waren woest. “De werkelijkheid heeft de fantasie ingehaald”, aldus Morten Østergaard van Radikale Venstre. “Dit geeft aan waarom het belangrijker is dan ooit om EU-landen als onze belangrijkste bondgenoten te beschouwen. De man is ontoerekeningsvatbaar.”

Rasmus Jarlov van De Konservative bestempelt het optreden van Trump als “beledigend” ook omdat hij denkt dat delen van Denemarken te koop zijn. De tweede man van Danske Folkeparti ziet geen gronden waarom Trump überhaupt nog welkom zou zijn. “We hebben wel andere dingen te doen.”