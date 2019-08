Koning Filip heeft een bezoek gebracht aan Normandië. Samen met zijn jongste zoon Emmanuel bezocht de Belgische koning dinsdag verschillende locaties die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben.

In de plaats Cabourg ontmoetten de koning en zijn zoon veteranen van de Belgische militaire eenheid Brigade Piron. De brigade werd tijdens de oorlog in Engeland opgericht en stond onder bevel van Jean-Baptiste Piron. Op 21 augustus 1944, precies 75 jaar geleden, bevrijdde de eenheid Cabourg. Verschillende veteranen van de brigade waren dinsdag in Cabourg aanwezig. Het is onduidelijk of de koning daarvan vooraf op de hoogte was.

De Franse politicus Christophe Blanchet, lid van de partij van president Macron, was er ook. “Wat een eer om te kunnen spreken met de Belgische koning Filip, die vrij en zonder protocol langskwam voor de Belgische veteranen van de Brigade Piron”, schreef hij op Twitter.

De Belgische koning bezocht Normandië op de verjaardag van zijn zoon Gabriël, die dinsdag zestien werd. Gabriël en Emmanuel (13), hebben een oudere zus, Elisabeth (17) en een jongere, Eléonore (11).