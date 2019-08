Meghan heeft een voorproefje gegeven van de speciale kledinglijn voor werkende vrouwen waar ze momenteel mee bezig is. Via het officiële Instagram-account van Harry en Meghan konden volgers een glimp opvangen van de kleding die ze ontwerpt in samenwerking met liefdadigheidsorganisatie Smart Works.

In een video geeft de 38-jarige Meghan een kijkje achter de schermen tijdens een fotoshoot. Ze begroet een aantal vrouwen die gefotografeerd worden in items uit de collectie. Uit de beelden is op te maken die in ieder geval een aantal klassieke zwarte jurken, een donkerrood mouwloos vest en klassieke leren tassen zal bevatten.

In het septembernummer van de Britse Vogue vertelde Meghan voor het eerst over de kledinglijn. Tijdens verschillende bezoeken aan de stichting zag ze dat de kleding die daar gratis wordt aangeboden aan solliciterende vrouwen niet altijd “passend” is. Om geschiktere werkkleding in de rekken van Smart Works te krijgen, bedacht Meghan daarom een samenwerking met een aantal bevriende ontwerpers en kledingwinkels. Van elk item dat vanaf september wordt verkocht, gaat eenzelfde item naar Smart Works.