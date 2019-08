De Marokkaanse koning Mohammed VI heeft de sociale ongelijkheid in zijn land aangewezen als een groot probleem. Hij deed dat in een toespraak die dinsdag landelijk werd uitgezonden ter gelegenheid van de 66e verjaardag van de Revolutie van de Koning en het Volk, een nationale feestdag.

In zijn toespraak sprak de koning de hoop uit dat een nieuw ontwikkelingsplan zal bijdragen aan het verkleinen van de ongelijkheid in Marokko. De levensstandaard van de Marokkaanse burger moet omhoog, vooral voor diegenen die leven in rurale gebieden. “Dit segment van de bevolking verdient meer steun en aandacht.”

De koning heeft een dergelijke boodschap al eerder uitgesproken. Eind juli stelde hij bij de viering van zijn 20-jarig jubileum als vorst blij te zijn met de vorderingen die zijn land heeft gemaakt rond infrastructuur en vrijheden van de bevolking, maar dat meer verbetering nodig is. Vorig jaar zei hij bij de viering van zijn troonsbestijging dat de regering meer moet doen om sociale en economische problemen in Marokko aan te pakken. Bij de viering van de 65e verjaardag van de Revolutie van de Koning en het Volk, vorig jaar, sprak hij zijn verbijstering uit over de hoge jeugdwerkloosheid in zijn land.

Verbanning

De verjaardag van de Revolutie van de Koning en het Volk is een nationale feestdag in Marokko. Het herinnert aan de verbanning van sultan Mohammed V, de opa van de huidige koning, in de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Fransen. Mohammed V moest op 20 augustus 1953 het land verlaten, keerde in 1955 terug en werd in 1957 koning van Marokko.

Woensdag viert koning Mohammed VI zijn eigen verjaardag. Hij is 56 jaar geworden.