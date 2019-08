Het Jordaanse hof heeft woensdag bekendgemaakt dat prinses Dina bint Abdul-Hamid is overleden, de eerste echtgenote van wijlen koning Hoessein. Ze is 89 jaar geworden.

De in Egypte geboren Dina ontmoette haar zes jaar jongere verre neef koning Hoessein in 1952, toen beiden in Engeland studeerden. Op aandringen van Hoesseins moeder en met de zegen van de Egyptische president Gamal Abdel Nasser trouwden ze op 19 april 1955. Dina werd koningin en het paar kreeg één dochter, prinses Alia.

Het huwelijk hield echter geen stand. De verschillen tussen beide echtelieden bleek te groot en Hoessein liet Dina in 1956, kort na de geboorte van Alia, weten dat hij wilde scheiden. Dat gebeurde uiteindelijk in 1957. Dina kreeg toen de titel van prinses en hertrouwde in 1970 met een Palestijnse PLO-commandant, Asad Sulayman Abd al-Qadir.

Koning Hoessein op zijn beurt trouwde nog drie keer. Uit zijn tweede huwelijk (1961-1972), met de Britse Antoinette Gardiner, later prinses Muna genoemd, is de huidige koning Abdullah geboren