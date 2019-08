Koningin Margrethe heeft begin september opeens twee vrije dagen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag namelijk gezegd dat hij op 2 en 3 september niet op staatsbezoek komt. Het bericht kwam op de voor hem gebruikelijke wijze: via Twitter.

“Met het oog op de opmerkingen van premier Mette Frederiksen dat ze geen interesse heeft in het bespreken van de verkoop van Groenland, stel ik de ontmoeting uit die over twee weken had moeten plaatsvinden”, aldus de tweet van de president. Het Witte Huis bevestigde daarna dat daarmee het hele staatsbezoek, waarvoor de voorbereidingen in volle gang waren, van de baan is.

Trump had de laatste dagen laten doorschemeren belangstelling te hebben in de koop van Groenland. Maandag nog plaatste hij een kennelijk als humoristische bedoelde trucfoto op Twitter, met een in goud uitgevoerde ‘Trump Tower’ uit Las Vegas gefotoshopt in een Groenlands stadje met de boodschap dat hij dit Groenland niet zou aandoen.

De Deense premier Frederiksen had bij een bezoek aan Groenland diezelfde dag benadrukt dat van verkoop geen sprake kan zijn. “Groenland is niet te koop. Groenland is niet Deens. Groenland is Groenlands”, zei ze na een gesprek met de Groenlandse premier Kim Kielsen.