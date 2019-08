Leuk nieuws voor de Spaanse koning-emeritus Juan Carlos. Zijn zeilboot Bribón is uitverkozen tot ‘boot van het jaar 2018’. Dit vanwege de bijzondere prestaties van de klassieke, in 1947 gebouwde, 6 meterboot.

Met Bribón werd voor de kust van La Trinité in Frankrijk het Europees kampioenschap behaald en bij Mallorca de Koningscup veroverd. Daar kwam onlangs ook nog prolongatie bij van de wereldtitel, die ook al in 2017 werd binnengehaald. De prijsuitreiking is op 7 september bij de Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, bij zeilwedstrijden in Baiona aan de kust van Galicië.

Pedro Campos, voorzitter van de Real Club Náutico de Sanxenxo waar de Bribón staat geregistreerd, toonde zich woensdag zeer blij met de uitverkiezing. “Er is in korte tijd veel bereikt en het is voor ons allemaal een eer deel uit te maken van de équipe van koning Juan Carlos”, zei hij tegen Spaanse media.