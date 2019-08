Frederik, Mary en Christian naar confirmatie in Noorwegen

Het Deense kroonprinselijk paar Frederik en Mary neemt hun oudste zoontje prins Christian volgende week mee naar Oslo voor de confirmatie van prinses Ingrid Alexandra. Dat meldt het Deense hof op de eigen website.

Kroonprins Frederik is peetouder van de oudste dochter van het Noorse kroonprinselijk paar, samen met onder meer haar opa koning Harald, de Zweedse kroonprinses Victoria en de Spaanse koning Felipe.

Het Zweedse hof had vorige week al aangekondigd dat Victoria er op 31 augustus in de slotkapel van het Koninklijk Paleis in Oslo bij zal zijn. Het Spaanse hof heeft nog niks gezegd en maakt de koninklijke agenda ook niet eerder dan een week van tevoren bekend.

Prinses Ingrid Alexndra (15) is deze week begonnen op een nieuwe school, Uranienborg, nadat ze jaren naar een internationale privéschool ging.