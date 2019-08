Het stoffelijk overschot van prinses Christina is donderdagmiddag in besloten kring gecremeerd. De crematie volgde na de afscheidsbijeenkomst die was gehouden in het koetshuis van de Koninklijke Stallen, waar de koninklijke familie, vrienden en genodigden zich eerder op de dag hadden verzameld. Ook die bijeenkomst was besloten.

De koninklijke familie had zich donderdagochtend verzameld in paleis Noordeinde, waarna de Oranjes de kist vanaf de Koepel van Fagel begeleidden naar het koetshuis voor de plechtigheid. Die nam ruim een uur in beslag, waarna een ontvangst volgde in het paleis.

Om 15.30 uur vertrok de lijkwagen met het stoffelijk overschot, onder politiebegeleiding en met slechts één volgwagen met familie, naar het crematorium.

Prinses Christina, de jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard, overleed vorige week vrijdag op 72-jarige leeftijd in haar appartement boven de Koninklijke Stallen in Den Haag, aan de gevolgen van botkanker.