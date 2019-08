Verzorgster van prinses Christina was bekende van de familie

Op de afscheidsbijeenkomst van prinses Christina was donderdag een bijzondere dame te gast. De verzorgster van Christina, die ook meeliep in de stoet, was ook de verzorgster van prins Claus, prins Bernard en koningin Juliana, meldt RTL Boulevard.

De prinses, de jongste dochter van koningin Juliana en prins Bernhard, is donderdagmiddag in besloten kring gecremeerd. De crematie volgde na de eveneens besloten afscheidsplechtigheid in het koetshuis van de Koninklijke Stallen.

Christina overleed vorige week vrijdag op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker.