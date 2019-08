Prinses Beatrix en de Britse prins Charles zijn op zaterdag 21 september aanwezig bij de 75e herdenking van de Slag om Arnhem in Ede. Dat hebben de Rijksvoorlichtingsdienst en het Britse hof vrijdag bekendgemaakt. Charles woonde de herdenking al eerder bij, in 2004 voor het laatst.

Beatrix en Charles zijn bij de bijeenkomst op de Ginkelse Heide en leggen beiden een krans bij het Airborne-monument. Vervolgens treffen ze enkele veteranen. Voor en na de herdenkingsbijeenkomst eren honderden parachutisten hun voorgangers door middel van luchtlandingen.

Op 18 september 1944 landden ruim tweeduizend geallieerde parachutisten op de Ginkelse Heide als onderdeel van Operatie Market Garden. Market Garden was bedoeld om de bruggen over de Nederlandse rivieren over te nemen (Market) en de troepen van het Tweede Britse Leger te laten doorstoten (Garden). Meer dan 35.000 Britse, Amerikaanse en Poolse troepen namen deel aan deze grootste luchtlandingsoperatie in de geschiedenis. De operatie mislukte echter en het zou tot de lente van 1945 duren voordat de geallieerden uiteindelijk de Rijn overgingen.