De Spaanse koning-emeritus Juan Carlos (81) is zaterdag in de universiteitskliniek Quirón de Pozuelo in goede handen. Daar ondergaat hij een niet urgente, maar niet verder toegelichte, operatie aan de hartklep. Het hoofd van de cardiovasculaire afdeling, Alberto Forteza Gil, is één van de meest ervaren chirurgen van Spanje, zo meldden media, met meer dan 4500 operaties achter zijn naam.

Het zou gaan om een eenvoudige ingreep die ook niet verhindert dat Juan Carlos op 7 september in Baiano de prijs gaat ophalen die hij met zijn boot Bribón heeft gekregen, als ‘zeilboot van het afgelopen jaar’. De ingreep was ook niet zo noodzakelijk dat de koning er zijn vakantie- en zeilplannen voor moest wijzigen.

Het euvel was bij zijn jaarlijkse medische controle in juni opgemerkt maar sindsdien is de koning nog de halve wereld rondgereisd en heeft hij in Finland met succes deelgenomen aan het wereldkampioenschap zeilen voor zesmeterboten. Juan Carlos wist in Hanko zijn in 2017 veroverde wereldtitel te prolongeren.

Spaanse media stelden vrijdag vast dat de gepensioneerde koning, die zich met ingang van 2 juni geheel uit het openbare leven terugtrok, ook niet onbekend is met medische ingrepen. Zaterdag ondergaat hij zijn zestiende operatie sinds een blindedarmoperatie in 1954, aldus de krant El País. Die plaatste ook een foto van Juan Carlos, waarbij alle behandelde lichaamsdelen werden aangewezen.