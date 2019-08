De Deense koningin Margrethe komt vrijdag terug van vakantie. Oudste zoon kroonprins Frederik is nog één dag regent, maar zodra zijn moeder haar intrek neemt in Marselisborg Slot bij Aarhus is zij weer ‘in charge’.

Margrethe heeft een deel van haar zomervakantie doorgebracht in Zuid-Frankrijk, waar ze samen met haar echtgenoot Henrik 45 jaar geleden een wijngoed kocht. Dat werd daarna een vaste bestemming tijdens de zomer en ook na het overlijden van de prins in 2017 heeft Margrethe het gebruik voortgezet. Vorige week deelde het hof dan ook opnamen van de koningin bij haar Château de Cayx.

Niet bekend is of de koningin daar nog verbleef toen haar woensdag het nieuws bereikte dat de Amerikaanse president Donald Trump plotseling had besloten om zijn voor begin september geplande staatsbezoek aan Denemarken af te zeggen.

De Deense premier Mette Frederiksen was namelijk niet ‘nice’ genoeg geweest toen hij voorstelde om Groenland te kopen. Het hof gaf geen krimp en de koningin liet meteen een openbare audiëntie in haar agenda opnemen voor de dag dat ze Trump had moeten ontvangen.