Koningin Sonja reikt vrijdagavond een cheque voor 50.000 euro uit aan de winnaar van het naar haar vernoemde internationale muziekconcours, het Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. Die wedstrijd wordt om de twee jaar gehouden en wordt door de koningin op veel manieren ondersteund.

In de finale in de Opera van Oslo staan zes zangers uit vijf landen die voor de jury van de muziekwedstrijd moeten tonen wie van hen de hoofdprijs waard is. De winnaar krijgt behalve een aantrekkelijk geldbedrag ook een aantal concertmogelijkheden én een door koningin Sonja ondertekende grafische print.

De zes, afkomstig uit China, Duitsland, Moldavië, Polen en Rusland hebben een afvalrace doorstaan waarvoor zich aanvankelijk een recordaantal van 304 zangers uit 50 landen meldden. Via voorselectie en voorronden reikten 33 van hen tot de halve finales. Daaruit kwamen de sopranen Meigui Zhang en Natalia Tanasii, de baritons Stefan Astakhov, Adam Kutny en Sergey Kaydalov en de tenor Thedore Browne als finalisten naar voren.