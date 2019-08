De Amerikaanse presentatrice Lara Spencer is door het stof gegaan nadat ze de Britse prins George belachelijk had gemaakt. Tijdens een uitzending van Good Morning America moest ze nogal lachen om het feit dat de 6-jarige zoon van prins William en Catherine van ballet houdt, en dat viel niet bij iedereen in goede aarde.

In de show ging het over de schoolvakken van George, die binnenkort weer begint aan een nieuw jaar op Thomas’s Battersea. De prins volgt niet alleen traditionele vakken als rekenen, taal en aardrijkskunde, maar ook wekelijks balletles. Iets wat Lara behoorlijk humoristisch vond. “Prins William zei: ‘George houdt van ballet.’ Nou dan heb ik nieuws voor je, William. We zullen wel zien hoe lang dat duurt”, zei ze schaterlachend.

Op social media kreeg Lara behoorlijk wat kritiek over zich heen. Ook Travis Wall, choreograaf bij Amerikaanse versie van So You Think You Can Dance, liet van zich horen. “Je hebt nu olie op het vuur gegooid rond een enorm probleem in ons land, pesten… De volgende keer dat je een kind dat dansles heeft wil uitlachen, kijk dan eens naar jezelf in de spiegel en vraag jezelf af of je vandaag iemand wil pesten”, zei hij in een video die hij deelde via Twitter.

Lara bood na alle boze reacties haar excuses aan op Instagram. “Mijn oprechte excuses voor de ongevoelige opmerking die ik gisteren heb gemaakt. Van ballet tot alles wat iemand wil ontdekken in het leven zou ik zeggen: ga ervoor. Ik geloof er oprecht in dat we allemaal vrij zouden moeten zijn om onze passies te volgen en geniet van iedere minuut.”