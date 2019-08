De nieuwe Thaise koning Vajiralongkorn bemoeit zich persoonlijk met de strijdkrachten en de politie. Sinds zijn aantreden eind 2016 heeft hij nieuwe voorschriften uitgevaardigd voor de haardracht, het salueren, kleur van het nieuwe uniform en nu is er ook een door hem aanbevolen nieuw trainingsprogramma.

In Thailand staat een aanbeveling van de koning gelijk aan een bevel en dus staat ook legerbaas Apirat Kongsompong achter het nieuwe programma. De koning heeft immers verstand van zaken, zoals Thaise media verduidelijkten. In zijn jeugd ging hij naar de koninklijke militaire school in Australië.

Er is nu een team van honderd officieren die geheel volgens de koninklijke richtlijnen zijn getraind en gekneed en die het programma overal in Thailand gaan introduceren. Het ‘model soldaten’ die tonen wat ze geleerd hebben.

De cursus neemt tien weken in beslag en koning Vajiralongkorn wil uithoudingsvermogen, eten, psychologie en motivatie van de troepen verbeteren. Op de koninklijke lijfwacht zijn de methoden al toegepast.