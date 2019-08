Luxemburgs groothertogelijk paar geniet in Angoulême

Het Luxemburgse groothertogelijk paar is in het Franse Angoulême voor het slotweekeinde van de twaalfde editie van het Festival van de Franstalige Film. Daarin staat de Luxemburgse film centraal en daarom ook is groothertog Henri gevraagd om zondag de prijs voor de beste film uit te reiken.

Groothertog Henri en echtgenote groothertogin Maria Teresa kwamen vrijdag al naar de hoofdstad van Charente, in het zuidwesten van Frankrijk. Hun programma in Angoulême is een mix van cultuur en film met vakantieachtige activiteiten.

Zo was er zaterdag op uitnodiging van burgemeester Xavier Bonnefont een lunch op het stadhuis. Dat werd gevolgd door een rondje over de traditionele markt, met veel streekproducten die volgens de persdienst van het groothertogelijk paleis het vorstenpaar met geur, kleur en smaak in de verleiding brachten.

Verder was er een visite aan de kathedraal. Daar werd Jean van Orléans geëerd, een verre voorvader van de groothertog. En er was tijd voor een gesprek met Patrick Simonin van TV5 Monde, over de Luxemburgse filmproducties die door de jaren heen zijn gemaakt.