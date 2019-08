Prins Andrew heeft commentaar gegeven op zijn contact met de inmiddels overleden Jeffrey Epstein. Om “verdere speculatie” voor te zijn, laat de prins via een officieel statement weten dat hij nooit verdacht gedrag heeft gezien bij Epstein.

“Ik ontmoette Epstein in 1999. In de tijd dat ik hem kende, zag ik hem op onregelmatige basis en hooguit een of twee keer per jaar”, schrijft Andrew (59), het derde kind van koningin Elizabeth. “In die tijd heb ik in een aantal van zijn woningen verbleven.”

“Gedurende de korte tijd die ik met hem doorbracht, heb ik nooit enig verdacht gedrag, wat later tot zijn arrestatie zou leiden, gezien”, laat de prins weten over Epstein, die in 2008 al eens werd veroordeeld voor het aanzetten tot prostitutie. “Ik heb eerder al aangegeven dat het een fout was om hem in 2010 na zijn vrijlating te zien.”

De prins voegt eraan toe dat Epstein duidelijk anders was dan Andrew dacht. Hij zegt te denken aan alle slachtoffers van Epstein. “Diens zelfmoord heeft veel vragen onbeantwoord gelaten.”