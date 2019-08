Prinses Christina wilde na de aanslagen van 11 september wat terugdoen voor het door haar zo geliefde New York. Daarom nam ze een cd op, The Me Nobody Knows – a tribute to New York. Op het album staat ook een duet met Rob de Nijs, die in De Telegraaf vertelt over de samenwerking met de prinses.

“Ze vertelde dat haar appartement altijd uitzicht bood op de Twin Towers en dat de view voorgoed veranderd was”, zegt de 76-jarige Rob over de onlangs overleden prinses. “Ze vond het, net als iedereen natuurlijk, verschrikkelijk wat er was gebeurd, maar wilde in die onmacht ook iets dóen. Maar wat? Toen kwam ze op een project waarmee ze uit de voeten kon, iets wat haar natuurlijk het beste lag, en dat was zingen.”

De royalty’s van het album waren bestemd voor de slachtoffers van de aanslag en hun nabestaanden. “Het was natuurlijk ook wel bijzonder, zingen met een echte prinses. Ik had ook geen idee wat me te doen stond. Ik geloof zelfs dat ik nog heb gevraagd of ik zou moeten buigen als ze de studio binnenkwam”, zegt Rob lachend.

Uiteindelijk werkte Rob één keer samen met de prinses, die in New York haar latere man Jorge Guillermo ontmoette. “Het was eenmalig en, nee, natuurlijk hebben we geen contact gehouden. Zo gaan die dingen. Maar het was apart en uiteraard moest ik eraan terugdenken toen ik het nieuws van haar dood hoorde. Het was mooi dit met haar te mogen kunnen doen.’’